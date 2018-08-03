Специалисты Юга и Севера оценят ущерб от вредных насекомых в горах Кымгансан

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8 августа совместная рабочая группа Юга и Севера посетит горы Кымгансан в рамках программы по борьбе с вредными насекомыми. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, соответствующее предложение поступило от северокорейской стороны 30 июля. В состав рабочей группы войдут примерно 10 представителей РК, среди которых сотрудники управления лесного хозяйства и министерства по делам воссоединения. Для начала специалисты оценят состояние территорий, а затем вместе с северокорейскими коллегами подберут препараты для борьбы с лесными вредителями. При этом все действия не должны нарушать антисеверокорейские санкции, пояснили в министерстве. Подобная поездка уже была организована в 2015 году, и тогда стоимость затрат превысила 90 тысяч долларов. Нынешняя поездка будет организована в рамках договорённостей о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства, достигнутых 4 июля.