Обнародованы ещё 196 документов Управления судебного администрирования

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31 июля Управление судебного администрирования дополнительно обнародовало 196 документов, которые могут сыграть важную роль в деле о превышении служебных полномочий представителями Верховного суда. Сотрудники Управления судебного администрирования подозреваются в том, что вступали в контакты с представителями администрации президента, Национального собрания и некоторыми информационными агентствами, чтобы добиться вступления в силу закона об апелляционном суде. В документе под названием "Стратегия работы с Национальным собранием для принятия закона об Управлении судебного администрирования" говорится о необходимости установления контактов и тактике переговоров с отдельными депутатами. В другом документе говорится о необходимости принципиально новых и эффективных способов влияния на аудиторию через основные источники СМИ. При этом, когда действия Управления не увенчались успехом, граждане РК были названы «эгоистичными существами». Первая партия документов управления была обнародована 5 июня его нынешним начальником.