Останки американских военнослужащих отправлены на родину

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В среду на американской авиабазе Осан в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо состоялась церемония отправки на родину останков 55 американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны. Они бюыли доставлены 27 июля из вонсанского аэропорта Кальма в КНДР на специально прибывшем туда транспортном самолёте. На авиабазе Осан прошла их предварительная идентификация. На церемонии присутствовали порядка 500 человек, в том числе министр обороны РК Сон Ён Му, главнокомандующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Винсент Брукс, посол США в РК Гарри Харрис. После церемонии останки отправлены на объединённую базу вооружённых сил США Pearl Harbor-Hickam на Гавайях для окончательной идентификации. Там их будет встречать вице-президент США Майк Пенс.