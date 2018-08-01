1 августа в Сеуле установлен новый температурный рекорд +38,5° С

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1 августа в 13:30 Сеульская гидрометеорологическая обсерватория зафиксировала новый температурный рекорд для южнокорейской столицы +38,5° С. Это на 0,5 градуса выше предыдущей рекордной температуры, зафиксированной 24 июля 1994 года, а также абсолютный температурный рекорд за 111 лет наблюдения за погодой на Корейском полуострове. В первые дни августа синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры. Не исключая, что она превысит +39° С. В южных районах страны в среднем на 5 градусов прохладнее. Причиной аномальной жары в столичном регионе является волна горячего воздуха, поступающего из северных районов Китая. Синоптики полагают, что жаркая погода в столичном регионе, когда температура воздуха в дневное время будет выше +35° С, продержится ещё как минимум неделю.