В сезон отпусков растёт популярность эссе

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Продажи эссе в сезон летних отпусков выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставила крупная сеть книжных магазинов «Кёбо мунго». Если раньше в это время лучше всего продавались новеллы и романы, то в этом году их продажи, наоборот, снизились на 18%. В последнюю неделю июля более половины двадцатки лидеров продаж приходилось на эссе. Например, в третью неделю июля третью и пятую строчки лидеров занимали эссе «Хочу умереть, но хочу ттокпокки» и «Медвежонок Пух: счастье есть каждый день». Популярность эссе связана с их активным обсуждением в социальных сетях, а также со снижением творческой активности известных писателей.