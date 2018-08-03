Делегация группы Hyundai посетит СК

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Министерство по делам воссоединения РК одобрило визит делегации группы компаний Hyundai в Северную Корею 3 августа во главе с председателем концерна Хён Чжон Ын. Визит приурочен 15-й годовщине смерти бывшего председателя концерна Чон Мон Хона. В состав делегации войдут 15 человек. После смерти Чон Мон Хона 4 августа 2003 года поминальная церемония проходила в особой зоне в горах Кымгансан, однако в 2016-2017 годах она не проводилась из-за ухудшения межкорейских отношений. Эксперты полагают, что во время визита действующий председатель концерна обсудит с представителями Севера возможность возобновления туристических программ в горах Кымгансан. В министерстве по делам воссоединения отметили, что поездка была одобрена по причинам гуманитарного характера.