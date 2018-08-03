В РК вводится запрет на бесплатное предоставление полиэтиленовых пакетов

Photo : YONHAP News

2 августа министерство экологии начинает 40-дневный процесс ввода в действие поправок к закону об экономии и использовании перерабатываемых материалов. Согласно новым поправкам, в гипер- и супермаркетах вводится полный запрет на бесплатное предоставление полиэтиленовых пакетов. Магазинам кондитерских изделий также запрещается предоставлять полиэтиленовые пакеты бесплатно. Это делается для сокращения количества отходов, которых в РК выбрасывается в среднем в два раза больше, чем в странах Европы. Кроме того, теперь к перерабатываемым отходам относятся также одноразовые перчатки, упаковочный полиэтилен для продуктов, полиэтиленовые пакеты для зонтов и некоторые другие изделия. Это значит, что производители этих товаров будут отныне облагаться дополнительными налогами, которые пойдут на поддержку предприятий по переработке отходов. Благодаря таким мерам, министерство экологии планирует к 2022 году повысить уровень переработки полиэтиленовой продукции с 66% до 90%.