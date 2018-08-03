Первому памятнику жертвам сексуального рабства в японской армии 5 лет

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Первому памятнику жертвам сексуального рабства в японской армии, установленному в американском городе Глендейл, исполнилось пять лет. За это время раздавались многочисленные требования о демонтаже памятника, был даже судебный иск японской стороны. В прошлом году аналогичный мемориал известного английского скульптора был установлен в одном из парков Сан-Франциско. В ответ было направлено письмо от имени мэра японского города Осака, в котором содержалось требование демонтировать памятник. В противном случае Осака грозила разорвать с Сан-Франциско договор о побратимских отношениях.