1 августа в РК установлены новые температурные рекорды

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1 августа Сеульская гидрометеорологическая обсерватория зафиксировала новый температурный рекорд для южнокорейской столицы +38,8° С. Это на 0,4 градуса выше предыдущей рекордной температуры, зафиксированной 24 июля 1994 года. В тот же день зафиксирован абсолютный температурный рекорд за 111 лет наблюдения за погодой на Корейском полуострове. В уезде Хончхон-гун провинции Канвондо в тот же день зафиксирована температура +41° С. В первые дни августа синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры. Не исключая, что она превысит +39° С. В южных районах страны в среднем на 5 градусов прохладнее. Причиной аномальной жары является волна горячего воздуха, поступающего из северных районов Китая. Синоптики полагают, что жаркая погода, когда температура воздуха в дневное время будет выше +35° С, продержится ещё как минимум неделю.