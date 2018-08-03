Останки 55 американских военнослужащих доставлены на родину

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Останки 55 американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, прибыли в среду на объединённую базу вооружённых сил США Pearl Harbor-Hickam на Гавайях. Их встречал вице-президент США Майкл Пенс. По мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, среди них могут быть также останки представителей других стран, принимавших участие в Корейской войне на стороне Юга. В связи с этим они будут тщательно изучены представителями специального подразделения Пентагона. Пропавшими без вести во время Корейской войны считаются 7.700 американских солдат. Предполагается, что 5.300 из них похоронены на территории КНДР. Договорённость о поисках останков американских военнослужащих и их репатриации достигнута в ходе состоявшейся в июне в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чон Ына.