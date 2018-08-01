В ночь на 2 августа температура воздуха в Сеуле превысила +30° С

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В ночь на 2 августа максимальная температура воздуха в Сеуле составила +30,3°. Днём 1 августа был установлен абсолютный температурный рекорд для корейской столицы за 111 лет наблюдений за погодой, составивший +39,6° С. Это на 1,2 градуса выше предыдущего рекорда, установленного 24 июля 1994 года. В уезде Хончхон-гун провинции Канвондо зафиксирована рекордно высокая температура для Корейского полуострова +41° С. По прогнозам синоптиков, 2 августа температура воздуха в Сеуле и Чхунчхоне превысит +39° С, в Тэчжоне, Тэгу и Кванчжу +38° С. На восточном побережье прохладнее: в Канныне и Пхохане +38° С. Причиной аномальной жары является волна горячего воздуха, поступающего из северных районов Китая. Ожидается, что в конце недели температура воздуха понизится на 1-2 градуса, а на следующей неделе не будет превышать +35° С.