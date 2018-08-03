Ан Чжун Гын – самый почитаемый борец за независимость Кореи

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Ан Чжун Гын является самым почитаемым из борцов за независимость Кореи от японского колониального ига. Об этом сообщили в среду в управлении по делам патриотов и ветеранов РК, опубликовав результаты анализа данных интернет-сайтов и социальных сетей за последние 5 лет. Ан Чжун Гын известен тем, что именно он застрелил в китайском городе Харбине 26 октября 1909 года генерального резидента японской колониальной администрации в Корее Ито Хиробуми. На втором месте в рейтинге Ким Гу, возглавлявший временное правительство Кореи во время японской колониальной оккупации. На третьем месте Юн Дон Чжу - поэт, автор лирических стихов, а также «поэзии сопротивления» позднего периода японского колониального ига. В следующем году будет отмечаться столетие Первомартовского движения за независимость Кореи и основания временного правительства во время японской колониальной оккупации. В этой связи управление по делам патриотов и ветеранов РК проводит в сайте в течение августа нынешнего года голосование за 12 наиболее известных борцов за независимость Кореи.