Более 60% южнокорейцев поддерживают возобновление экономических связей с Севером

Photo : YONHAP News

Более 60% южнокорейцев поддерживают возобновление Кымгансанской туристической программы и работы Кэсонского индустриального комплекса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 25 по 28 июня агентством Korea Research по заказу исследовательской службы Национального собрания. В опросе приняли участие 1.200 человек. Возобновление Кымгансанской туристической программы одобрили 61% респондентов, а восстановление работы Кэсонского индустриального комплекса – 60,5%. При этом 53% респондентов считают, что в воссоединении Кореи нет необходимости, если Юг и Север Кореи смогут наладить мирное сосуществование. 77,8% считают нежелательным форсировать воссоединение Корейского полуострова. По их мнению, для этого должны созреть условия. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,8% при уровне достоверности 95%.