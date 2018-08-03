Сеул обещает всё возможное для освобождения гражданина РК, похищенного в Ливии

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Южнокорейское правительство сделает всё возможное для освобождения гражданина страны, похищенного в Ливии. Об этом заявил в четверг представитель администрации президента Ким Ый Гём, отметив, что глава государства дал соответствующее оказание. Правительство РК находится в тесном контакте с официальными властями Ливии, а также правительствами Филиппин и США, подчеркнул представитель администрации. В среду МИД РК сообщил о захвате неизвестными в Ливии южнокорейского гражданина и трёх филиппинцев. Инцидент произошёл 6 июля, но о нем сообщили лишь после того, как в социальных сетях появился видеоролик, в котором похищенные просят лидеров своих стран о помощи. Официальный Сеул не придавал инциденту огласку, ожидая выхода террористов на связь. Однако они так и не заявили о своей принадлежности и не выдвинули никаких требований. Стало известно, что к берегам Ливии направлен эсминец южнокорейских ВМС «Мунмудэван», который нёс дежурство в Аденском заливе. Находящаяся на его борту группа спецназа должна будет при необходимости оказать поддержку в усилиях по освобождению заложников.