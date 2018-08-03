Фильм «Вместе с богами: последние 49 дней»стал лидером первого дня проката

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Фильм «Вместе с богами: последние 49 дней» (신과함께 – 인과 연) стал лидером проката в РК. По даннымКорейского комитета по развитию кинематографии, 1 августа, в первый день показа, фильм посмотрели 1 млн 246 тыс. человек. Это вторая часть фильма в жанре фэнтези «Вместе с богами: преступление и наказание» (신과함께 – 죄와벌). Предыдущий рекорд посещаемости впервый день проката принадлежал фильму «Мир Юрского периода-2», премьера которого состоялась 6 июня. Его просмотрели 1 млн 182 тыс. человек. Кроме того, «Вместе с богами: последние 49 дней» стал первым южнокорейским фильмом, посещаемость которого в первый день показа превысила 1 млн человек.