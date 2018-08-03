Samsung Electronics на первом месте в мире по рентабельности операционной прибыли

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Во втором квартале нынешнего года Samsung Electronics заняла первое место в мире по рентабельности операционной прибыли среди компаний, работающих в обрабатывающей отрасли, впервые обогнав Apple. Показатель Samsung Electronics составил 25,4%. Это на 1,7% больше, чем показатель Apple. Рентабельность операционной прибыли служит барометром эффективности менеджмента и конкурентоспособности предприятий. По уточнённым данным, во втором квартале этого года продажи Samsung Electronics составили 52 млрд 260 млн долларов. Операционная прибыль составила 13 млрд 280 млн долларов.