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В Корее

От аномальной жары пострадали 2.355 южнокорейцев

Write: 2018-08-02 13:34:59Update: 2018-08-02 15:54:12

От аномальной жары пострадали 2.355 южнокорейцев

Photo : YONHAP News

В связи с аномальной жарой в РК продолжает расти  число пострадавших от теплового удара и испытывающих упадок сил. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на 31 июля, в центрах скорой медицинской помощи по всей стране зарегистрированы 2.355 пациентов с тепловым ударом и упадком сил. 549 из них получили стационарное лечение. 29 человек умерли. 720 человек – пожилые люди старше 65 лет. Информация получена благодаря системе мониторинга, которая объединяет порядка пятисот медицинских учреждений по всей стране. 
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