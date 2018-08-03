От аномальной жары пострадали 2.355 южнокорейцев

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В связи с аномальной жарой в РК продолжает расти число пострадавших от теплового удара и испытывающих упадок сил. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на 31 июля, в центрах скорой медицинской помощи по всей стране зарегистрированы 2.355 пациентов с тепловым ударом и упадком сил. 549 из них получили стационарное лечение. 29 человек умерли. 720 человек – пожилые люди старше 65 лет. Информация получена благодаря системе мониторинга, которая объединяет порядка пятисот медицинских учреждений по всей стране.