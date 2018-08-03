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В мире

Госдепартамент США: Дональд Трамп уверен в уважении Ким Чон Ына к договорённостям

Write: 2018-08-02 14:07:36Update: 2018-08-02 15:14:48

Госдепартамент США: Дональд Трамп уверен в уважении Ким Чон Ына к договорённостям

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что лидер КНДР Ким Чон Ын уважает договорённости, достигнутые на сингапурском саммите. Об этом заявила в среду представитель бюро Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США Катина Адамс, комментируя сообщение газеты Washington Post о продолжении работы в КНДР над новыми межконтинентальными баллистическими ракетами. Во вторник представитель американской администрации Хоган Гидли также заявил, что в Белом доме не подтверждают, но и не опровергают информацию о продолжении работы в КНДР над новыми межконтинентальными баллистическими ракетами. Он лишь напомнил о том, что президент США «наблюдает некоторый успех» после встречи с лидером КНДР Ким Чон Ыном. 
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