Со 2 августа в помещениях предприятий общепита сокращено использование одноразовых стаканчиков

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Начиная со 2 августа, в РК ужесточены правила использования одноразовых стаканчиков в помещениях предприятий общепита - кофейнях и ресторанах быстрого питания. Как сообщает министерство экологии РК, если напитки отпускают в одноразовую посуду независимо от пожелания потребителей, нарушитель будет оштрафован на сумму 2 млн вон или 1.787 долларов. Цель нововведений – сократить количество бумажных и пластиковых отходов. Контроль за соблюдением правил возложен на министерство экологии и органы местного самоуправления. О введении данных мер были заблаговременно проинформированы 16 сетей кофеен и 5 сетей ресторанов быстрого питания.