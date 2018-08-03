В Сеуле объявлено предупреждение о повышенном уровне озона

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В четверг в 13 часов в юго-западных округах Сеула объявлено предупреждение о повышенном уровне озона. К 14 часам предупреждение коснулась центральной, северо-западной, юго-восточной частей столицы. В округе Ёндынпхо-гу показатель составил 0,125 ppm или частиц на миллион. В Ынпхён-гу – 0,137 ppm, в Чун-гу – 0,126 ppm, в Сочхо-гу 0,121 ppm. Предупреждение объявляется в Сеуле в случае, если показатель составит в среднем 0,12 ppm в течение часа. В этой связи жителей столицы призывают как можно меньше находиться на открытом воздухе, особенно это касается пожилых людей и граждан, страдающих заболеваниями органов дыхания.