Глава МИД РК призывает объединить усилия для денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове

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Мировому сообществу необходимо объединить усилия для полной денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом министр иностранных дел РК Кан Гён Хва заявила в опубликованном в четверг интервью сингапурской газете The Straits Times. По её словам, улучшению ситуации на Корейском полуострове способствовали усилия мирового сообщества. На прошлогодних заседаниях регионального форума АСЕАН в Маниле страны-участницы выразили обеспокоенность ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Однако состоявшиеся в нынешнем году межкорейские саммиты и северокорейско-американский саммит помогли изменить ситуацию,- сказала Кан Гён Хва. Коснувшись антисеверокорейских санкций, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства сказала, что они будут продолжаться до того, пока обещания Пхеньяна о денуклеаризации не будут воплощены в конкретных действиях. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва находится в Сингапуре для участия в заседаниях регионального форума АСЕАН. Она примет участие в заседаниях глав МИД РК и государств региона Меконг, АСЕАН +3 (РК, Китай, Япония), а также в заседаниях глав МИД в рамках саммита глав Восточной Азии и Регионального форума по безопасности.