BMW, Ferrari и Lamborghini отзывают 270 автомобилей

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Автопроизводители BMW, Ferrari и Lamborghini отзывают в РК 270 автомобилей из-за выявленных неполадок. Об этом в четверг сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. BMW отзывает 153 автомобиля модели BMW M5. В ней обнаружена ошибка в датчике уровня топлива в баке. Она может привести к неправильному определению уровня топлива. В случае с Ferrari планируется отозвать 78 автомобилей 5-ти моделей, в том числе Ferrari California, Ferrari 458 Italia, поскольку они оснащены подушками безопасности производства Takata. При срабатывании подушки безопасности могут нанести водителю и пассажирам травмы металлическими деталями. Между тем, Lamborghini отзывает 39 автомобилей 4 моделей из-за возможности сбоя продувочного клапана топливной системы при холостых оборотах двигателя, что может привести к его выключению.