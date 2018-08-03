Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Photo : YONHAP News

Сенат США принял в среду подавляющим большинством оборонный бюджет на 2019 финансовый год, который наступает 1 октября, в размере 716 млрд долларов. Утверждённый обеими палатами Конгресса документ направлен на подпись президенту страны. В документе подтверждается, что в РК размещены около 28.500 американских военнослужащих в качестве демонстрации приверженности Вашингтона альянсу с Сеулом. Вывод войск будет зависеть от процесса полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР. Конгресс запрещает сокращение численности американских военнослужащих до уровня ниже 22 тыс. человек без утверждения министром обороны. Сокращение не должно подрывать безопасность союзников США в регионе,- отмечается в документе.