В РК продолжается жара, но температура воздуха понизилась на 1-2 градуса

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2 августа на всей территории РК стояла жаркая погода без осадков, хотя температура воздуха оказалась в среднем на 1-2 градуса ниже, чем 1 августа. Самая высокая температура +39,8° С зафиксирована в 13:37 в уезде Ыйсон-гун провинции Кёнсан-Пукто. Жарко было также в уезде Ёнволь-гун провинции Канвондо, где столбик термометра поднимался до +39,2° С, в городе Тэчжоне +38,6° С и городе Чоныпе провинции Чолла-Пукто +38,4° С. В Сеуле максимальная температура оказалась на 2 градуса ниже, чем 1 августа, составив +37,5° С. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, небольшому ослаблению жары способствовали облачность, препятствовавшая прохождению солнечных лучей. В конце недели синоптики обещают понижение температуры воздуха ещё на 1-2 градуса.