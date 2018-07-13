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В мире

Белый дом: Президент США получил письмо от лидера КНДР и подготовил ответ

Write: 2018-08-03 10:14:49Update: 2018-08-03 17:37:26

Белый дом: Президент США получил письмо от лидера КНДР и подготовил ответ

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп получил очередное письмо от лидера КНДР Ким Чон Ына,  сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс. Она пояснила, что обмен письмами между лидерами двух стран происходит в развитие их встречи в Сингапуре и нацелен на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи и зафиксированных в совместном заявлении. Содержание письма представитель Белого дома не раскрыла, как не сообщила  и о содержании ответного письма, подготовленного Дональдом Трампом. Сара Сандерс уточнила, что пока нет никаких договорённостей относительно второго северокорейско-американского саммита, хотя Дональд Трамп «открыт для обсуждения». Ранее в тот же день глава Белого дома в своём блоге в Twitter поблагодарил Ким Чон Ына за полученное от него письмо и выразил надежду на скорую личную встречу. 
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