Белый дом: Президент США получил письмо от лидера КНДР и подготовил ответ

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп получил очередное письмо от лидера КНДР Ким Чон Ына, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс. Она пояснила, что обмен письмами между лидерами двух стран происходит в развитие их встречи в Сингапуре и нацелен на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи и зафиксированных в совместном заявлении. Содержание письма представитель Белого дома не раскрыла, как не сообщила и о содержании ответного письма, подготовленного Дональдом Трампом. Сара Сандерс уточнила, что пока нет никаких договорённостей относительно второго северокорейско-американского саммита, хотя Дональд Трамп «открыт для обсуждения». Ранее в тот же день глава Белого дома в своём блоге в Twitter поблагодарил Ким Чон Ына за полученное от него письмо и выразил надежду на скорую личную встречу.