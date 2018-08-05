Участники Регионального форума АСЕАН призвали Пхеньян выполнить обязательства по денуклеаризации

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Министры иностранных дел - участники Регионального форума АСЕАН призвали Пхеньян в полной мере выполнить свои обязательства по денуклеаризации и воздержаться от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. В заявлении председателя 25-го Регионального форума АСЕАН, принятом 6 августа в Сингапуре, главы МИД 27 стран, в том числе, 10 стран-членов АСЕАН, призвали все заинтересованные стороны продолжать работу по достижению прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове, выполняя пункты Пханмунчжомской декларации и договорённости между лидерами КНДР и США. Министры приветствовали результаты двух межкорейских и северокорейско-американского саммитов. В заявлении отмечается, что главы МИД ряда стран-участниц форума выразили готовность к диалогу с КНДР для решения других нерешённых вопросов, в том числе гуманитарных проблем. Вопреки ожиданиям, в заявлении председателя не содержалась фразы «полная, подконтрольная и необратимая денуклеаризация».