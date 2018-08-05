На Региональном форуме АСЕАН предприняты попытки приблизить денуклеаризацию КНДР

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Главы дипломатических ведомств Юга и Севера Кореи, а также стран региона, принявшие участие в международных мероприятиях в Сингапуре, предприняли попытки приблизить денуклеаризацию КНДР и провозглашение официального прекращения Корейской войны. Между тем, прорыва в этом направлении не произошло, поскольку ожидавшиеся встречи министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо с его коллегами из РК и США - Кан Гён Хва и Майклом Помпео – ни в трёхстороннем, ни в двусторонних форматах не состоялись. Глава северокорейского МИД встречался со своими коллегами в рамках официальных заседаний, обмениваясь с ними лишь рукопожатиями, дежурными приветствиями и улыбками. Свой отказ от официальной двусторонней встречи со своей южнокорейской коллегой Ли Ён Хо объяснил тем, что «сейчас не время для подобных переговоров». В своём выступлении на форуме он подверг критике США, которые выступают за продолжение антисеверокорейских санкций, отступая от достигнутых ранее договорённостей объявить об окончании Корейской войны в качестве первого шага к миру в регионе.