ООН: Пхеньян продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы

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Пхеньян продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы в нарушение санкций ООН. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад ООН. В докладе говорится, что КНДР также поддерживает военное сотрудничество с Сирией и торгует вооружениями с Йеменом. По данным агентства, доклад был представлен 3 августа комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. В его подготовке в течение полугода участвовали независимые эксперты, которые оценивали исполнение санкций ООН. Из документа также следует, что КНДР предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки. По данным организации, она продолжает военное сотрудничество с Сирией. В отчёте указано, что северокорейский ядерный центр Ёнбён по-прежнему работает, и там эксплуатируется ядерный реактор мощностью 5 Мвт. Кроме того, в течение последних пяти месяцев КНДР импортировала как минимум 500 тыс. баррелей нефти.