В результате землетрясения в Индонезии погибли как минимум 82 человека

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В результате землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в Индонезии погибли как минимум 82 человека, сотни людей пострадали, несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места. Повреждены несколько тысяч домов, сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии. По данным очевидцев, подземные толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. Власти Индонезии добавили, что информация о жертвах уточняется, и их число может возрасти. У посольства РК в Джакарте нет информации о пострадавших среди южнокорейских граждан, проживающих на острове Ломбок, и туристов.