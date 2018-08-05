С 20 по 26 августа состоятся встречи разделённых семей Юга и Севера Кореи

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С 20 по 26 августа в горах Кымгансан состоятся встречи разделённых семей Юга и Севера Кореи. По окончательным данным министерства по делам воссоединения РК, с 20 по 22 августа 93 южнокорейца встретятся со своими северокорейскими родственниками, а с 24 по 26 августа 88 северокорейцев встретятся с родственниками с Юга Кореи. Самый старший из южнокорейских представителей - 101-летний господин Пэк. По сообщению министерства по делам воссоединения РК, он встретится с женой своего сына и внучкой. В свою очередь, в составе северокорейской делегации четыре человека в возрасте 91 года. Последние встречи членов разделённых семей прошли в октябре 2015 года.