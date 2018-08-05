Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 2,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина, который снижался на протяжении шести недель, на минувшей неделе немного повысился. По данным агентства Realmeter, опубликованным в понедельник, он составляет 63,2%, на 2,1% выше по сравнению с прошлой неделей. Рейтинг высчитан на основе результатов опроса, проведённого в период с 31 июля по 3 августа среди 2.505 взрослых жителей разных регионов страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 30,4% опрошенных - на 2,9% больше, чем неделю назад. Из-за недовольства внутренней политикой правительства, ухудшения ситуации на рынке труда и коррупционных скандалов число сторонников правящей Демократической партии Тобуро сократилось на 1,2%, составив 42,8%. Главная оппозиционная партия Свободная Корея потеряла 1% сторонников. Её поддерживают 17,6% респондентов. Партия Справедливости повысила число сторонников на 1,8% до 14,3%. Партию Справедливого будущего поддерживают 5,8%, партию Мира и Демократии – 2,8% прошенных. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.