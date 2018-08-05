Второй терминал аэропорта Инчхон обслужил более 10 млн человек

По состоянию на 5 августа, второй терминал Международного аэропорта Инчхон, который был введён в эксплуатацию 18 января нынешнего года, обслужил 10.046.079 человек. Об этом сообщила корпорация Международный аэропорт Инчхон. Данный показатель достигнут на двухсотый день работы терминала. За тот же период аэропорт обслужил в общей сложности 36 млн 968 тыс. человек. По сообщению корпорации, это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Открытие второго терминала позволило существенно сократить время обслуживания пассажиров.