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На восточном побережье РК выпали сильные осадки, которые нанесли серьёзный ущерб. 6 августа в городах Канныне и Сокчхо провинции Канвондо было объявлено предупреждение об осадках, уровень которых составил 150-265 мм. В результате оказался затоплен вокзал скоростных поездов KTX в городе Канныне. Кроме того, затоплены многие участки дорог и жилые дома. В обоих городах закрыты для проезда несколько дорог. Как сообщают синоптики, в конце дня в понедельник на восточном побережье РК вновь ожидаются сильные дожди. Количество осадков превысит 80 мм.