Минтруда РК приняло руководящие принципы организации помещений для отдыха на рабочем месте

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Министерство труда и занятости РК обнародовало в понедельник руководящие принципы организации и эксплуатации помещений для отдыха сотрудников на рабочем месте. В соответствии с ними, работодателю следует выделить помещение площадью как минимум 6 квадратных метров. Оно должно находиться на расстоянии максимум ста метров от рабочего места, быть оснащено системой кондиционирования, отопления и вентиляции, а также мебелью, питьевой водой и туалетной бумагой. Для того, чтобы отдых был комфортным, уровни освещение и звукоизоляции помещения должны соответствовать установленным нормам. Принятие данных руководящих принципов обусловлено неблагоприятной ситуацией в универмагах, беспошлинных магазинах, среди охранников и уборщиков с отдыхом на рабочем месте. В этой связи с начала сентября нынешнего года министерство труда и занятости РК начнёт проводить интенсивные проверки соблюдений руководящих принципов в профильных заведениях.