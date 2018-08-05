Пунктом оперативной связи в Кэсонском комплексе будет управлять представитель правительства РК на уровне замминистра

Photo : YONHAP News

Пунктом оперативной связи в Кэсонском индустриальном комплексе, который планируется открыть в августе, будет управлять представитель правительства РК на уровне замминистра. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель правящей Демократической партии Тобуро. Подобное решение правящих сил РК обусловлено важностью пункта оперативной связи в качестве канала для постоянных консультаций между Югом и Севером Кореи. В список кандидатов на пост управляющего пунктом входят начальник ситуационного центра в сфере государственного управления президентской администрации Юн Гон Ён, директор Корейского института стратегии национальной безопасности Юн Чжон У, председатель Фонда содействия развитию Кэсонского индустриального комплекса Ким Чжин Хян и ряд других. По сообщению представителя правительства РК, пункт оперативной связи в Кэсоне планируется открыть 17 августа, и сейчас идёт обсуждение данного вопроса с Севером. Договорённость об открытии пункта оперативной связи достигнута в ходе состоявшегося 27 апреля межкорейского саммита и зафиксирована в Пханмунчжомской декларации.