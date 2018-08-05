Вице-премьер РК по вопросам экономики встретился с вице-председателем Samsung Electronics

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Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён встретился в понедельник с вице-председателем компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Он посетил завод компании по производству полупроводников в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. После обмена рукопожатиями с Ли Чжэ Ёном Ким Дон Ён написал в книге посетителей пожелание, чтобы компания послужила краеугольным камнем в развитии национальной экономики. Во время встречи Ким Дон Ён и Ли Чжэ Ён обсудили вопросы создания благоприятных условий для инновационного развития экономики, рабочих мест, новых двигателей роста и взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями-партнёрами. Ким Дон Ён призвал Samsung Electronics создать прозрачную структуру менеждмента и играть лидирующую роль в устранении практики несправедливых сделок. В свою очередь, Ли Чжэ Ён проинформировал представителей правительства страны о дальнейших инвестиционных планах. Представители Samsung Electronics призвали правительство смягчить регулирования в области биоиндустрии.