Корейская ассоциация потребителей готовит иск против BMW

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Корейская ассоциация потребителей сформировала группу экспертов, которые намерены помочь владельцам автомобилей BMW совместно подать иск против компании за возгорания ряда моделей во время движения. В состав группы входят около 30 специалистов в области автомобилей. Ассоциация готовится подать совместный иск со ста владельцами автомобилей BMW против немецкого автопроизводителя. С 13 августа ассоциация будет принимать заявки от других желающих подать иск против BMW. Владельцы автомобилей BMW не чувствуют себя в безопасности даже после отзыва неисправного компонента,- сказал представитель пресс-службы ассоциации. BMW представил план отзыва нескольких тысяч своих автомобилей в РК в связи со случаями возгорания двигателя. Такие меры касаются 106 тыс. автомобилей 42-х моделей, проданных на южнокорейском рынке. Это крупнейший отзыв среди импортных авто. В компании сообщили, что возгорания случались из-за сбоев в системе рециркуляции отработанных газов. Проблема стала обсуждаться в 2015 году. В этом году число случаев возгорания возросло, но BMW не предпринимала каких-либо действий.