Возобновлены санкции в отношении Ирана

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Власти США восстанавливают в понедельник первую часть санкций в отношении Ирана. Ограничения будут наложены на автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. 8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий и обещал вернуть старые и ввести новые санкции в отношении Ирана из-за того, что иранская сделка неэффективна, а Иран поддерживает террористические группировки. Позже американские власти заявили о начале кампании максимального давления на Иран. Вторая часть восстановления санкций вступит в силу с 4 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки с нефтью и транзакции с Центральным банком Ирана. Южнокорейские компании постепенно сокращают торговлю с Ираном. С января по июнь экспорт сократился на 15,4%, а в июле - на 19,4%.