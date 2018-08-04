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Джон Болтон: Госсекретарь США Майкл Помпео может вновь посетить Пхеньян

Write: 2018-08-08 10:19:17Update: 2018-08-08 16:26:12

Джон Болтон: Госсекретарь США Майкл Помпео может вновь посетить Пхеньян

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп предложил в очередной раз направить госсекретаря Майкла Помпео в Пхеньян на переговоры с руководством КНДР о её денуклеаризации. Как сообщил в понедельник в эфире телекомпании Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, данное предложение содержится в письме главы Белого дома,  переданном северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну через министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, побывавшего на прошлой неделе на Азиатском региональном форуме АСЕАН в Сингапуре. Майкл Помпео посещал Пхеньян в апреле, мае и июле текущего года. Отвечая на вопрос о возможности проведения второго американо-северокорейского саммита, Болтон сказал, что «ничего не намечено». По его словам, США рассчитывают на то, что Пхеньян выполнит обещания и осуществит денуклеаризацию. США ждут «действий, а не риторики»,- подчеркнул Джон Болтон.
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