38 North: КНДР продолжает демонтаж ракетного полигона

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КНДР продолжает демонтаж полигона, на котором проводились испытания ракетных двигателей, в соответствии с договорённостями, достигнутыми её лидером Ким Чон Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил интернет-портал 38 North, ссылаясь на данные экспертов Университета имени Джонса Хопкинса, сделанные в минувшую пятницу спутниковые снимки показывают, что на вертикальном стенде для испытаний двигателей и стартовой площадке работа по демонтажу продолжается. На снимках виден процесс разборки стального каркаса испытательного стенда, а также удаления топливных и окислительных резервуаров из демонтированных бункеров. Стартовая площадка частично разобрана, но пока не до конца ясно, связана эта деятельность с демонтажем или модернизацией. Ни одно из действий северокорейской стороны нельзя рассматривать как необратимое, сообщает 38 North.