Южнокорейские эксперты посещают горы Кымгансан в рамках борьбы с вредителями деревьев

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Группа южнокорейских экспертов прибыла в среду в горы Кымгансан для проведения совместной с северокорейскими коллегами инспекции лесных угодий в рамках борьбы с вредителями деревьев. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Договорённость о проведении совместной инспекции была достигнута в ходе рабочих переговоров, которые состоялись 4 июля по предложению северокорейской стороны. Для начала специалисты оценят состояние территорий, а затем совместно подберут препараты для борьбы с лесными вредителями. При этом все действия не должны нарушать антисеверокорейские санкции, пояснили в министерстве. Подобная поездка была организована в 2015 году.