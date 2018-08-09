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Корея: Юг-Север

Южнокорейские эксперты посещают горы Кымгансан в рамках борьбы с вредителями деревьев

Write: 2018-08-08 11:07:50Update: 2018-08-08 11:11:51

Южнокорейские эксперты посещают горы Кымгансан в рамках борьбы с вредителями деревьев

Photo : YONHAP News

Группа южнокорейских экспертов прибыла в среду в горы Кымгансан для проведения совместной с северокорейскими коллегами инспекции лесных угодий в рамках борьбы с вредителями деревьев. Об этом сообщили  в министерстве по делам воссоединения РК.   Договорённость о проведении совместной инспекции была достигнута в ходе рабочих переговоров, которые состоялись 4 июля по предложению северокорейской стороны.  Для начала специалисты оценят состояние территорий, а затем совместно подберут препараты для борьбы с лесными вредителями. При этом все действия не должны нарушать антисеверокорейские санкции, пояснили в министерстве. Подобная поездка была организована в 2015 году. 
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