Главы МИД КНДР и Ирана провели переговоры в Тегеране

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Во вторник в Тегеране состоялись переговоры министров иностранных дел КНДР и Ирана Ли Ён Хо и Мохаммада Джавада Зарифа. Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованного непосредственно по окончании переговоров, их участники выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений между двумя странами и договорились приложить усилия для их дальнейшего расширения. Стороны обсудили региональные и международные проблемы, а также проблемы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.