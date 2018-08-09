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В мире

Главы МИД КНДР и Ирана провели переговоры в Тегеране

Write: 2018-08-08 11:22:27Update: 2018-08-08 11:23:12

Главы МИД КНДР и Ирана провели переговоры в Тегеране

Photo : YONHAP News

Во вторник в Тегеране состоялись переговоры министров иностранных дел КНДР и Ирана Ли Ён Хо и Мохаммада Джавада Зарифа. Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованного непосредственно по окончании переговоров, их участники выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений между двумя странами и договорились приложить усилия для их дальнейшего расширения. Стороны обсудили региональные и международные проблемы, а также проблемы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении. 
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