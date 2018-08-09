По делу экс-президента РК Ли Мён Бака обнародованы новые доказательства

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По делу о получении взятки бывшим президентом РК Ли Мён Баком обнародованы заметки из записной книжки экс-председателя финансового холдинга Woori Ли Пхаль Сона. Из 41 страницы записей, которые были составлены в период с января по май 2008 года, можно сделать вывод, что семья Ли Мён Бака получила от экс-председателя холдинга 1 млн 966 тыс долларов в обмен на должность председателя комитета финансового контроля. Во время встречи 23 февраля того же года, когда Ли Мён Бак уже был избран президентом, он заверил Ли Пхаль Сона в том, что уже договорился о его кандидатуре с действующим председателем комитета, главой Корейского банка развития и депутатами Национального собрания. Когда Ли Пхаль Сона не утвердили на эту должность, экс-председатель записал в блокноте о своём разочаровании и о том, что выделил экс-президенту 2 млн 681 тыс долларов. Тогда же, в конце марта 2008 года, Ли Пхаль Сон встречался с Ли Мён Баком, о чём имеется соответствующая запись в книге посетителей администрации президента. Прокуратура намерена использовать записную книжку Ли Пхаль Сона в качестве основного доказательства в деле Ли Мён Бака.