КНДР вернула на родину южнокорейского гражданина

Photo : KBS News

7 августа КНДР репатриировала 34-летнего южнокорейского гражданина через пограничный пункт Пханмунчжом. 22 июля он был взят в СК под стражу, где и пребывал 16 дней. Из РК молодой человек уехал сначала в Китай, а оттуда перебрался в КНДР. Цель его визита пока устанавливается. В последний раз КНДР возвращала РК незаконно прибывших граждан почти три года назад - в ноябре 2015 года. Правительство РК расценило действие СК как положительный гуманистический жест. На настоящий момент в КНДР остаются под стражей еще шесть южнокорейских граждан, которые были арестованы в октябре 2013 года. Их судьба также притягивает внимание общественности.