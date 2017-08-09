Мун Чжэ Ин: Финансовая дерегуляция повысит конкуренцию в банковской сфере

Photo : KBS News

Устранение чрезмерных и ненужных ограничений в финансовом секторе повысит конкурентоспособность новых финансовых организаций, таких как интернет-банки, что в конечном итоге принесёт пользу потребителям. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на специальном заседании, посвящённом вопросам дерегуляции в банковском секторе. В нём приняли участие представители правительства и руководители интернет-банков. Глава государства подчеркнул, что успешное проведение четвёртой промышленной революции возможно лишь на основе инноваций. Он отметил также, что развитию интернет-банков мешают ограничения, препятствующие честной конкуренции. Их успешная работа будет способствовать рыночной конкуренции и обновлению всего финансового сектора. В прошлом году в РК приступили к работе два интернет-банка K-Bank и Kakao Bank.