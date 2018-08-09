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Политика

Сеул не ведёт подготовку к новому межкорейскому саммиту

Write: 2018-08-08 12:11:49Update: 2018-08-08 16:26:58

Сеул не ведёт подготовку к новому межкорейскому саммиту

Сеул не ведёт никаких переговоров с  Пхеньяном по подготовке к новому межкорейскому саммиту. Об этом сообщил в среду журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК Пэк Тхэ Хён.   Прези дент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын встречались в этом году дважды – в апреле и мае. Они обсудили вопросы денуклеаризации, мира и трансграничных обменов, договорившись встретиться грядущей осенью в Пхеньяне. Между тем, начали высказываться предположения о том, что третий саммит мог бы состояться раньше, чем намечалось, поскольку необходим импульс для  замороженных переговоров по денуклеаризации с участием США.
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