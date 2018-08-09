Сеул не ведёт подготовку к новому межкорейскому саммиту

Сеул не ведёт никаких переговоров с Пхеньяном по подготовке к новому межкорейскому саммиту. Об этом сообщил в среду журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК Пэк Тхэ Хён. Прези дент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын встречались в этом году дважды – в апреле и мае. Они обсудили вопросы денуклеаризации, мира и трансграничных обменов, договорившись встретиться грядущей осенью в Пхеньяне. Между тем, начали высказываться предположения о том, что третий саммит мог бы состояться раньше, чем намечалось, поскольку необходим импульс для замороженных переговоров по денуклеаризации с участием США.