Южнокорейские учёные разработали технологию борьбы с запотеванием линз в холодное время года

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Южнокорейские учёные разработали технологию производства электропроводки, позволяющей за кратчайшее время избавиться от запотевания линз оптических приборов. Об этом сообщили в Корейском исследовательском фонде. В частности, новая проводка облегчит жизнь людей, которые носят очки и испытывают неудобства из-за запотевания стёкол при входе из холодного места в тёплое помещение в зимнее время. Ранее были созданы специальные покрытия, препятствующие запотеванию, но они имеют низкий эффект и неблагоприятны для зрения. Диаметр новой проводки составляет лишь 1 микрометр. По новой технологии она накладывается на поверхность линз и с помощью небольшого электрического заряда быстро нагревает их до 80 градусов, не влияя на прозрачность стекла. Проводка может использоваться с любыми материалами - пластиком, плёнкой, стеклом - и не зависит от формы или степени изогнутости материала.