Сформирована южнокорейская сборная для участия в летних Азиатских играх

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7 августа в Олимпийском парке Сеула прошла церемония презентации южнокорейской сборной, которая отправится на летние Азиатские игры в Джакарте и Палембанге. На церемонии присутствовали около 600 спортсменов, одетых в официальную парадную форму - голубые брюки и белые пиджаки. Спортсменов приветствовали премьер-министр РК Ли Нак Ён, председатель комитета по культуре, спорту и туризму Национального собрания Ан Мин Сок и другие официальные лица. Цель южнокорейской сборной - 65 золотых медалей и второе место в общем командном зачете шестой раз подряд. Примечательно, что в трёх дисциплинах - женский баскетбол, гребля на каноэ и академическая гребля - спортсмены Юга и Севера выступят вместе, повторив опыт объединённой женской команды по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Летние Азиатские игры в Джакарте и Палембанге пройдут с 18 августа по 2 сентября. В течение 17 дней среди 45 стран-участниц будут разыграны 465 комплектов медалей.