МИД РК: Сухогруз Jin Long под флагом Белиза не нарушал санкций ООН

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Проверка сухогруза Jin Long под флагом Белиза, доставившего в порт Пхохан 5.100 тонн угля, не выявила нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. Находящийся на его борту уголь добыт в России. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Ранее появились сообщения о том, что сухогруз доставил из порта Находка на Дальнем Востоке России уголь, добытый в КНДР. В прошлом году Совбез ООН принял резолюцию под номером 2371, которая запрещает КНДР экспорт угля, железной руды и других минеральных ресурсов.