Численность населения РК выросла в 2017 году на 82 тыс. человек

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В прошлом году количество зарегистрированных граждан РК составило 51 млн 770 тыс человек. Это на 82 тыс человек или на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные опубликовало 7 августа министерство государственного управления и безопасности. При этом среднее количество членов южнокорейского домохозяйства составило 2,39 человека, это на 0,04 человека меньше по сравнению с предыдущим годом. Прирост населения наблюдается в провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Намдо и Чхунчхон-Пукто, а также в городах Сэчжоне, Чечжу и Инчхоне. В Сеуле численность населения сократилась на 73190 человек. Средний возраст жителей РК составил 41,5 года, это на полгода больше по сравнению с предыдущим годом. У мужчин средний возраст составил 40,4 года, у женщин - 42,7 года.